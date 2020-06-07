الصين تصدر كتابا أبيض بشأن مكافحة كوفيد-19

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الصين اليوم الأحد كتابا أبيض حول معركة البلاد ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وأصدر الكتاب الأبيض مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة، تحت عنوان "مكافحة كوفيد-19: الصين تتحرك".



وأصدرت الحكومة الصينية الكتاب الأبيض لتسجيل جهود البلاد في مكافحتها للفيروس وتقاسم خبراتها مع بقية العالم وتوضيح أفكارها حول المعركة العالمية، وفقا لما جاء في الكتاب الأبيض.



وأشار الكتاب الأبيض إلى أن جائحة كوفيد-19 تعتبر أكثر الأوبئة العالمية تأثيرا على البشرية منذ قرن.



وأضاف الكتاب الأبيض أنه في مواجهة "المرض المجهول وغير المتوقع والمدمّر"، شنت الصين معركة حازمة للوقاية منه والسيطرة عليه.



وتابع أن الصين وضعت حياة المواطنين وصحتهم في الأولوية الأولى، وتبنت إجراءات احتواء مستفيضة وصارمة وشاملة، ونجحت حتى الآن في قطع كل القنوات لانتقال الفيروس.



ومن خلال التمسك بالرؤية المتمثلة في أن العالم مجتمع مصير مشترك، والإيمان بوجوب أن تعمل كعضو مسؤول، حاربت الصين جنبا إلى جنب مع بقية العالم، حسبما ذكر الكتاب الأبيض.



وفي معرض الإشارة إلى أن الفيروس يلحق دمارا كبيرا في جميع أنحاء العالم، أكد الكتاب الأبيض أن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أنه ما دامت جميع البلدان تتعاون وتتضامن للتوصل إلى استجابة جماعية، سينجح المجتمع الدولي في التغلب على الجائحة، وسيتجاوز هذه اللحظة المظلمة في تاريخ البشرية نحو مستقبل أكثر إشراقا.



وقال الكتاب الأبيض "إن التضامن يعني القوة. وإن العالم سيفوز في هذه المعركة".



وبالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، يتكون الكتاب الأبيض من أربعة أجزاء، وهي: "معركة الصين ضد الوباء: اختبار النار"، و"التنسيق الجيد بين الوقاية من المرض والسيطرة عليه والعلاج" و"تجميع قوة مؤثرة للتغلب على الفيروس" و"بناء مجتمع صحة عالمي للجميع."