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دولي

وزير الخارجية الألماني سيزور إسرائيل حاملًا رسالة تحذير

وزير الخارجية الألماني سيزور إسرائيل حاملًا رسالة تحذير
وزير الخارجية الألماني هيكو ماس
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إسرائيل، خلال هذا الأسبوع لتحذير القادة الإسرائيليين من المضي قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية. 

وبحسب صحيفة (هآرتس)، يخطط ماس للقاء وزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب ووزير الجيش بيني غانتس قبل التوجه إلى عمان. 

وفي نفس السياق، قال نتنياهو إنه سيطرح السيادة على الضفة الغربية للتصويت في الأسابيع المقبلة، وهو ما ستسمح له اتفاقية الائتلاف بالقيام به في أول يوليو. 

ويتزامن ذلك مع تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يتناوب كل ستة أشهر، ورئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر. 

وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من أن هذه الخطوة من نتنياهو ستجبرها على الاختيار بين تحالفها مع إسرائيل واحترامها للقانون الدولي.

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