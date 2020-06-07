شؤون فلسطينية

أبو يوسف: القيادة تواصل اتصالاتها المكثفة لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته

أبو يوسف: القيادة تواصل اتصالاتها المكثفة لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن القيادة تواصل اتصالاتها المكثفة سواء في الامم المتحدة أو الاتحاد الروسي والصين واليابان والاتحادين الأوروبي والافريقي ودول عدم الانحياز لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لرفض المخططات الإسرائيلية والأمريكية تجاه شعبنا والتي من شانها زعزعة أمن واستقرار المنطقة .

وأوضح أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاحد أن مطالبنا للمجتمع الدولي تستند على رفض شريعة الغاب وتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وشدد أبو يوسف على اهمية الاجتماع الذي تعقده المجموعة العربية في الامم المتحدة يوم غد الاثنين مع ممثل فرنسا بصفته رئيس مجلس الامن للدورة الحالية من اجل مواصلة الجهود وتكثيف التحرك الدولي في مواجهة قرار الضم لاجزاء من دولة فلسطين.

ولفت ابو يوسف ان المطلوب أن المطلوب من المجموعة العربية موقفا موحدا داعما لموقف دولة فلسطين الرافض للمخططات الصهيوأمريكية والأحادية تجاه شعبنا لفرض وقائع على الارض عبر التهويد والمصادرة والتهجير.

وعلى صعيد المقاومة الشعبية، أشار أبو يوسف إلى تنظيم مسيرة مركزية وسط مدينة رام الله غدا الاثنين على أن تكون هناك فعاليات أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة تأكيدا على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية ومضيه في مواجهة الاحتلال .

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شؤون فلسطينية

أبو يوسف: القيادة تواصل اتصالاتها المكثفة لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته

أبو يوسف: القيادة تواصل اتصالاتها المكثفة لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته

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