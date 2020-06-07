موعد صلاة الجنازة ومكان اقامة بيت عزاء رمضان شلح في سوريا

قالت حركة الجهاد الاسلامي ان مراسم تشييع الدُّكتور رمضان عبد الله شلّح ، الأمين العام السَّابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ستبدأ بالصلاة على جثمانه في تمام السَّاعة الـ 04:00 عصراً، في جامع الأكرم، الكائن على أوتوستراد المزَّة.





وقالت في بيان صحفي لها انه من المتوقع أن يصل الجثمان في تمام الساعة الثالثة، ومن ثمَّ سيتحرُّك باتِّجاه مخيَّم اليرموك؛ حيث سيكون هناك وقفة للموكب عند جامع الماجد على مدخل اليرموك.





ثم يعقب ذلك التَّحرُّك باتِّجاه مقبرة اليرموك ومراسم الدَّفن.





رام الله - دنيا الوطنووأوضحت أن مجلس العزاء سيكون في تمام الساعة الثامنة وحتى العاشرة من مساء اليوم وغد في صالة الأكرم بالمزة.