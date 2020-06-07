(الصحة) تُحذر من اصابات جديدة بـ(كورونا) لعمال ورجال اعمال لهم احتكاك مباشر داخل الـ48



وأكد الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، أن الطواقم الطبية بانتظار أخذ بعض العينات من مخالطي المصابين في كل من جنين وقلقيلية، وأنها تواصل أخذ العينات العشوائية من المؤسسات والمشافي الحكومية والخاصة للتأكد من عدم انتشار الفيروس.



وأشار الشخرة إلى أنه يتم تسجيل حالات شفاء كل يوم، موضحا في السياق أنه اذا لم يتم تسجيل أي حالات اصابة خلال الاسبوعين المقبلين سيتم اخلاء كافة المرضى الذين تماثلوا للشفاء.



رام الله - دنيا الوطنعبّر مدير عام الرعاية الصحية الأولية والناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، عن مخاوفه من عودة فيروس كورونا في فلسطين عن طريق العمال ورجال الأعمال الذين لهم احتكاك مباشر داخل أراضي الـ48، وذلك جراء تسارع وتيرة انتشار الفيروس في إسرائيل.