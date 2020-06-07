وكيل وزارة الداخلية: نواصل عملنا كالمعتاد بإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين



وأوضح حرب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاحد، أنه لا توجد أي اشكالية في عمل الوزارة بخدمة أبناء شعبنا في الضفة وغزة والشتات ولم تتعامل حتى اللحظة مع أي مؤسسة أو جهة دولية، مؤكدا على جاهزية الحكومة التعامل مع كافة الاستثناءات والقضايا الضرورية من خلال بعض المؤسسات

الدولية الموجودة داخل فلسطين.



وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أنه سيكون هناك خطة إجرائية خلال الايام القادمة في حال تم فتح المعابر والحدود على أن تقوم في إطارها جهات دولية بالتدخل والقيام بدوروها وواجباتها الملقاه على عاتقها وهي ليست منة منها وانما واجب عليها للمساهمة في التخفيف عن المواطنين.







رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، أن الوزارة تواصلعملها كالمعتاد بإصدار كافة الوثائق الرسمية للمواطنين سواء الأحوال المدنية أو الجوازات في إطار الاستمرار بعملها كوزاة سيادية لتكريس مفهوم الدولة الفلسطينية.