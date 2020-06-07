وزارة الخارجية: التنسيق جار مع الأردن للاتفاق على موعد استقبال العالقين بمصر

قال مستشار وزير الخارجية أحمد الديك إنه تم اغلاق باب حجز التذاكر لدى العالقين في مصر وعددهم فاق الـ 1500 مواطن وطالب، لافتا إلى أن التنسيق جار مع الأردن للاتفاق على موعد من أجل استقبال هؤلاء العالقين .





وأكدّ الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، إرتفاع حالات التعافي في صفوف الجاليات حول العالم حيث بلغت 1020 حالة شفاء، بعد تعافي ثلاث حالات في أمريكا وحالة في اليونان وأربع في بلجيكا وحالة في أسبانيا وأخرى في أُوكرانيا.



وحذّر مستشار وزير الخارجية أحمد الدّيك من عودة تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول كالبرازيل والهند والعراق، داعيا أبناء شعبنا هناك إلى الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وأعلن مستشار وزير الخارجية ، عن تسجيل أربع حالات وفاة يوم أمس، إحداها في أمريكا وحالتين في مصر وأخرى في المملكة العربية السعودية ، فيما بلغ عدد الاصابات 1842 بعد تسجيل حالتين في أمريكا.