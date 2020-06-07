لماذا انخفضت أسعار الدجاج والبيض في قطاع غزة؟

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خاص دنيا الوطن

قال مروان الحلو، رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بقطاع غزة: إن هناك عدة أسباب أدت لإنخفاض أسعار الدواجن والبيض في قطاع غزة.



وأكد الحلو لـ"دنيا الوطن"، أن عدم توافر القدرة الشرائية لدى المستهلك نتيجة الوضع الاقتصادي، وعدم صرف الرواتب، إضافة لشح السيولة في الأسواق، كل ذلك أدى لإنخفاض أسعار الدواجن.



وأوضح أنه ليس كما يعتقد البعض أن كميات الدجاج كثيرة أدت لإنخفاض الأسعار، بل بالعكس الكميات عادية، مشددًا بالقول: اذا انتظمت قضية الرواتب، واستقرت الأوضاع الاقتصادية نوعًا ما؛ فإن سيطرأ ارتفاع على أسعار الدواجن.



وأشار الحلو إلى أن السعر الأنسب في السوق للمستهلك والمزارع على حد سواء هو 10 شواكل ونصف إلى 11 شيكلًا، وفي هذه الحالة لا يخسر المزارع، وأيضًا السعر معقول عند المواطن.بل الأسعار الحالية تُخسّر المزراع 1 شيكل على الأقل في كل كيلو لحم دجاج.



وكشف أن عددًا من المزراعين تركوا قطاع تربية الدواجن نهائيًا، بسبب الخسائر المتلاحقة التي نجمت عن الوضع الاقتصادي، والأسعار المتذبذبة للدجاج مقارنة بالطيور والحيوانات اللاحمة، مضيفًا: "سعر الصوص بعمر اليوم 3 شواكل ونصف، أي دولار أمريكي، كل هذا يؤثر سلبًا على المزارع".