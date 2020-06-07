هيئة الأسرى: توتر واضطراب في سجن النقب بعد اقتحام قسم "1"

جنود الاحتلال يقتحمون أحد السجون

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الأحد، أن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم قسم رقم 1 في معتقل "النقب" وأجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات المعتلقين.



وأضافت، أن حالة من التوتر تسود المعتقل بعد أن تم تفريغ القسم من كافة الأسرى توزيعهم على بقية الأقسام، ولا تزال عملية الاقتحام والتفتيش جارية.