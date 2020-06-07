المجلس الوطني الفلسطيني ينعى الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطننعى المجلس الوطني الفلسطيني، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالنضال المخلص لفلسطين

وتقدم رئيس المجلس سليم الزعنون، من اهل الفقيد الكبير ومن آل شلح الكرام ومن حركة الجهاد الإسلامي وأبناء شعبنا، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزوجل أن يشمله بمغفرته ورحمته وان يدخله جنانه الواسعة، وان يلهم اهله جميل الصبر والسلوان.



