دولي

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: رسم الخرائط الخاصه بـ(الضم) لا يزال مستمراً

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: رسم الخرائط الخاصه بـ(الضم) لا يزال مستمراً
وزيرة الاستيطان تسيبي خوتوبيلي
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزيرة الاستيطان (تسيبي خوتوبيلي) أول جولة عمل لها في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية. 

وخلال لقاء مع رئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي داغان، قالت الوزيرة الإسرائيلية، إن رسم الخرائط الخاصة بالخطة لفرض السيادة والضم لا يزال مستمرا، وإننا سنعمل على الوصول الى نتائج تعزز الاستيطان. 

وبدوره قال داغان انه غير مستعد للتنازل ولو عن شبر واحد من الضفة الغربية، أو أن تبقى هناك قرى يهودية معزولة. 

وكان مصدر ليكودي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبعد أن تنفذ خطة الضم في حال لزم الامر اعترافا بدولة فلسطينية. 

ويفيد مراسل تلفاز كان يواف كراكوفسكي بانه تتم دراسة حل وسط يقضي أن يبدي نتنياهو علنًا  التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام إلا أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدورعن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب.

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