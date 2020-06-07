نتنياهو: إيران تمنع وكالة الطاقة من الوصول لمنشآتها السرية..وسنعمل ضدها رغم (كورونا)

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، وفق القناة 7 الإسرائيلية، "أن إيران تنتهك بشكل منهجي التزاماتها في إخفاء المواقع وتخصيب المواد الانشطارية وغيرها من الانتهاكات".

وقال: "أؤمن بأنه آن الأوان، وأعتقد أنه كان يجب القيام بذلك من قبل، ولكن بالتأكيد يجب القيام بذلك الآن على ضوء هذه الاكتشافات، وهو انضمام المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات على إيران".





وختم نتنياهو حديثه حول هذا الموضوع بالقول: "على أي حال من الأحوال، وباء كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني. أكرر وأقول – إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا على حدودنا".



