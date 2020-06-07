المانيا تصف الصين بالقوة العظمى المستقبلية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الصين بالقوة العظمى المستقبلية، وحث على عدم حصر الحوار مع بكين فقط في القضايا الاقتصادية والتجارية.



وقال في مقابلة مع صحيفة (Bild am Sonntag) نشرت اليوم ونقلتها (روسيا اليوم): "الصين، قوة عظمى مستقبلية، والصين هي أكبر شريك تجاري لألمانيا".



وأضاف ماس: "وأي كان مجرى الأمور، يجب ألا يقتصر الحوار مع بكين على القضايا الاقتصادية والتجارية فقط، نحن بحاجة إلى استراتيجية أوروبية مشتركة لحماية قيمنا الحرة".



وفيما يتعلق بالتهم الموجهة للصين، بخصوص إخفاء مصدر وأصل فيروس كورونا المستجد، أشار ماس إلى أن "العديد من دول العالم، ارتكبت أخطاء خلال مكافحة الفيروس في الأسابيع الأولى".



وقال الوزير الألماني: "بالطبع نحتاج إلى شفافية كاملة من أجل كشف أصل الفيروس. أنا متأكد من أن ذلك يصب، في النهاية في مصلحة الصين".



وأكد ماس أيضا، أن تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي والصين، المقرر عقدها في سبتمبر، يرتبط حصرا بالوباء.



وأعرب عن أمله في أن يعقد هذا الاجتماع قبل نهاية العام.



وقال الوزير الألماني: "ستكون هذه القمة فعالة، فقط إذا ترافقت بلقاءات شخصية، وهو أمر مستحيل حاليا بسبب الوباء. آمل أن تعقد القمة قبل نهاية العام".