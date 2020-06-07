حاكم ولاية مكسيكية يعتذر عن انتهاكات الشرطة خلال احتجاج





رام الله - دنيا الوطناعتذر حاكم ولاية خاليسكو المكسيكية التي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين عن انتهاكات ارتكبها رجال الشرطة بحق الأشخاص الذين كانوا يحتجون على وفاة رجل أثناء احتجاز الشرطة له.وقال انريك الفارو حاكم ولاية خاليسكو غربي البلاد أمس السبت إنه شعر باستياء من قيام الشرطة في مدينة وادي الحجارة عاصمة الولاية بضرب أشخاص كانوا يحتجون يوم الجمعة على موت عامل البناء جيوفاني لوبيز الذي توفي الشهر الماضي بعد أن ذكرت تقارير أن رجال شرطة البلدية اعتقلوه لعدم وضعه كمامة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا)، بحسب (رويترز).وأضاف في مقطع مصور عبر (تويتر): "هذا يحرجني ويسيء لي ويؤلمني بشكل كبير كرجل من خاليسكو وكحاكم لها".وبعد الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من عشرة أشخاص اختفوا عقب قيام مسلحين بخطفهم.وقال الفارو إنه أصدر أوامر بالبحث عن المفقودين، وقال في ساعة متأخرة من مساء السبت إنه تم العثور عليهم جميعا.وتفجرت احتجاجات ضد انتهاكات الشرطة في مناطق من العالم مستلهمة قضية جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي مات في منيابوليس الشهر الماضي بعد ضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه أثناء اعتقاله.