روسيا تسجل 8984 إصابة جديدة بـ(كورونا) و134 وفاة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا 8984 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 467673.



وقال مسؤولون إن 134 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك العدد الرسمي للوفيات في سائر أنحاء البلاد إلى 5859، بحسب (LBC).



وكانت روسيا قد سجلت أمس السبت 8855 إصابة بالفيروس فضلا عن 197 وفاة.