الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

المرابطة بالأقصى هنادي الحلواني

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المعلمة والمرابطة المقدسية هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.



وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال قررت إبعاد المرابطة الحلواني عن الأقصى ستة أشهر، بعد أن أبعدها مدة أسبوع منذ الجمعة الماضية.



واعتقلت قوات الاحتلال ظهر الجمعة قبل الماضية، المرابطة المقدسية هنادي الحلواني خلال تواجدها في منطقة باب الأسباط بالمسجد الأقصى.



وعقّبت المرابطة الحلواني على سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى: "لا شيء أكثرُ قهراً من سيطرة المحتلّ على بقعةٍ مقدّسةٍ من أرضك، ويأمرُ وينهى ويختار من يلجُ إليها ومن يُبعد عنها!".



وقالت الحلواني: "مثلهم كمثل اللص يزاحمُك في بيتك رغماً عنك، ثم يُخرجك منه بالقوّة والسلطان!".



وتساءلت الحلواني عمّا الذي يسعى إليه الاحتلال من إبعاد النشطاء والصحفيين عن ساحات مسجدهم؟، مستدركة بقولها: "إنهم يفرّغون مسجدنا من مصلّيه واحداً تلو الآخر، ليفتحوا مجالاً لمدنّسيه! والعينُ ترى".



وأضافت الحلواني: "وما زالت الاستدعاءات على قدمٍ وساق، وقرارات الإبعاد تتطاير لتنال من كل مقدسيّ يعشقُ أقصاه، ويفني وقته رباطاً في ساحاته!".



وسلّمت سلطات الاحتلال، أمس السبت، الصحفية المقدسية سندس عويس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر والمقدسية رائدة سعيد الخليلي قرارا بالإبعاد لمدة 5 أشهر.