دولي

مساعدة كبيرة لترامب تعتذر عن الترويج لمقطع فيديو عنصري

مساعدة كبيرة لترامب تعتذر عن الترويج لمقطع فيديو عنصري
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
اعتذرت مساعدة كبيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت عن ترويج مقطع مصور مفعم بالعنصرية على تويتر.
 
وقالت مرسيدس شلاب وهي من كبار المتحدثين باسم ترامب إنها "تعتذر بشدة" عن إعادة بث شريط مصورعلى تويتر لرجل يمسك بمنشار آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجين مناهضين للعنصرية موجها لهم إهانة عنصرية.
  
وقالت شلاب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ(رويترز): "أعدت بث المقطع المصور دون مشاهدته كله، حذفت هذه التغريدة. لم أكن أتعمد ترويج استخدام هذه الكلمة عن قصد".

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