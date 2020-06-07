الصالح وأبو سيف يبحثان آليات تطوير القطاع الثقافي

التقى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، في مكتبه اليوم الأحد، مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف.





وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير القطاع الثقافي، وتعميق الوعي الثقافي المتعدد والمنفتح من خلال توسيع الدوائر الجغرافية التي تستهدفها الانشطة الثقافية في كافة المدن والبلدات والمخيمات والتجمعات، وتيسر الوصول للنشاطات الثقافية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالثقافة وبشكل خاص الهيئات المحلية، إلى جانب العمل على زيادة إنشاء وتطوير المراكز الثقافية السيادية، وغيرها.





بدوره، أكد الوزير الصالح أهمية الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة في جمع وتوثيق وأرشفة الموروث الثقافي الفلسطيني بكافة أشكاله في ظل المعركة التي نخوضها مع الاحتلال الذي يسعى لطمس الهوية الفلسطينية التاريخية وسرقتها.





رام الله - دنيا الوطنوأبدى الصالح استعداد الوزارة الكامل للتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة من أجل الاستمرار بتطوير القطاع الثقافي من خلال الشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.من جهته، أعرب أبو سيف عن شكره للوزير الصالح ولوزارة الحكم المحلي على الاهتمام الكبير بالقطاع الثقافي، مؤكداً أهمية العمل التشاركي والتكاملي في تطوير القطاع الثقافي.