وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن تقديمها 5.703 خدمة لامركزية منذ ظهور جائحة كورونا في مجالات (الصناعة ، السجل التجاري ، تسهيل التجارة ، الشركات ، والملكية الفكرية).



وسجلت الوزارة خلال شهري نيسان وآذار 83 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 18.2 مليون دولار ، بالإضافة الى 304 تاجراً، وترخيص 3 مصانع في محافظات الخليل، نابلس، وجنين برأسمال مليون دولار.



وصادقت الوزارة خلال عملها بنظام الطوارئ على 378 شهادة منشأ بقيمة 9.5 مليون دولار ، وأصدرت 3123 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 160.5 مليون دولار تقريباً كما تم إيداع 205 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، في حين تم تسجيل 48 علامة جديدة، وتجديد 52 علامة

تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها.



وبينت الوزارة، في بيانها احالة 166 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإغلاق 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).