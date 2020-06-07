عاجل

  • وزير الخارجية: إرتفاع حالات التعافي بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم حيث بلغت 1020

  • وزارة الخارجية: التنسيق جار مع الأردن للاتفاق على موعد استقبال العالقين بمصر

شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح

حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح
الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان شلح
رام الله - دنيا الوطن
نعى حزب الشعب الفلسطيني إلى جماهير شعبنا وإلى عموم الاحرار في العالم، وفاة الأخ المناضل الوطني الكبير رمضان عبدالله شلح "ابو عبد الله"، الأمين العام السابق لـ"حركة الجهاد الاسلامي" في فلسطين، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت، بعد سنوات طويله من العطاء والكفاح الوطني، وبعد صراع طويل مع المرض خلال العامين الماضيين.

وقال  حزب الشعب الفلسطيني وهو ينعى الفقيد رمضان شلح، ان غيابه في هذه الظروف الصعبة خسارة كبير لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، وخاصة ونحن في أمس الحاجة لصوته ودوره الوحدوي الذي طالما عرفناه عن قرب قبل ان يداهمه المرض.

وتقدم حزب الشعب الفلسطيني من  قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلى عموم آل شلح وشعبنا، بخالص التعازي برحيل الفقيد، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التمسك بقيم الحوار والدعوة للوحدة الوطنية التي طالما تمسك بها الفقيد وعمل من اجلها حتى الرمق الاخير.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: توتر واضطراب في سجن النقب بعد اقتحام قسم &#34;1&#34;

هيئة الأسرى: توتر واضطراب في سجن النقب بعد اقتحام قسم "1"

الاحتلال منع رفع الاذان 54 وقتا في الحرم الابراهيمي في أيار المنصرم

الاحتلال منع رفع الاذان 54 وقتا في الحرم الابراهيمي في أيار المنصرم

المجلس الوطني الفلسطيني ينعى الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

المجلس الوطني الفلسطيني ينعى الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

الصالح وأبو سيف يبحثان آليات تطوير القطاع الثقافي

الصالح وأبو سيف يبحثان آليات تطوير القطاع الثقافي

وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل ثلاث حالات تعاف في الخليل

الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل ثلاث حالات تعاف في الخليل

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على &#34;شلح&#34;

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على "شلح"

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: توتر واضطراب في سجن النقب بعد اقتحام قسم &#34;1&#34;

هيئة الأسرى: توتر واضطراب في سجن النقب بعد اقتحام قسم "1"

الاحتلال منع رفع الاذان 54 وقتا في الحرم الابراهيمي في أيار المنصرم

الاحتلال منع رفع الاذان 54 وقتا في الحرم الابراهيمي في أيار المنصرم

الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح

حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على &#34;شلح&#34;

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على "شلح"

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

منوعات

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في &#34;البرنس&#34;

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في "البرنس"

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

عربي

الإمارات لمصر: &#34;إعلان القاهرة&#34; يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

الإمارات لمصر: "إعلان القاهرة" يمثل بارقة أمل لإنهاء الاقتتال في ليبيا

شاهد: &#34;أجراس الفتنة&#34; تُقرع في لبنان.. ودعوات من الرئيس اللبناني لوأدها

شاهد: "أجراس الفتنة" تُقرع في لبنان.. ودعوات من الرئيس اللبناني لوأدها

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار