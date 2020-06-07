حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح

نعى حزب الشعب الفلسطيني إلى جماهير شعبنا وإلى عموم الاحرار في العالم، وفاة الأخ المناضل الوطني الكبير رمضان عبدالله شلح "ابو عبد الله"، الأمين العام السابق لـ"حركة الجهاد الاسلامي" في فلسطين، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت، بعد سنوات طويله من العطاء والكفاح الوطني، وبعد صراع طويل مع المرض خلال العامين الماضيين.





وقال حزب الشعب الفلسطيني وهو ينعى الفقيد رمضان شلح، ان غيابه في هذه الظروف الصعبة خسارة كبير لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، وخاصة ونحن في أمس الحاجة لصوته ودوره الوحدوي الذي طالما عرفناه عن قرب قبل ان يداهمه المرض.

رام الله - دنيا الوطنوتقدم حزب الشعب الفلسطيني من قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإلى عموم آل شلح وشعبنا، بخالص التعازي برحيل الفقيد، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التمسك بقيم الحوار والدعوة للوحدة الوطنية التي طالما تمسك بها الفقيد وعمل من اجلها حتى الرمق الاخير.