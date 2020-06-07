المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على "شلح"

أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بقطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهاً للمواطنين بخصوص حالة الطرقات بالقطاع في ظل مراسم صلاة الغائب وبيت العزاء الخاصة بالأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، وكانت كالتالي:





نعلمكم بأن الحركة المرورية في مدينة غزة ستشهد نشاطا ملموسا من بعد ظهر اليوم الأحد، لوجود فعالية وطنية في مدينة غزة" بيت عزاء القائد الوطني رمضان شلح وصلاة الغائب على روحه".





حيث سيكون خط سير الفعالية كالتالي:





- الإنطلاق بعد صلاة العصر مباشرة من المسجد العمري الكبير بمدينة غزة ، من خلال مسيرة جماهيرية عبر شارع عمر المختار غربا وصولا لمفترق السرايا ثم السير باتجاه اليسار وصولا لمفترق الطيران ثم الالتفاف باتجاه اليمين غربا وصولا لساحة الكتيبة "بيت العزاء".





- علما أن بيت العزاء سيستمر لثلاثة أيام من بعد صلاة العصر ، مع وجود دورية تابعة لشرطة المرور والنجدة لتسهيل حركة السير في المكان طيلة أيام العزاء.





- سيتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية المؤدية لخط سير المسيرة حتى الإنتهاء من مرورها.





- ندعو السائقين الكرام ومستخدمي الطريق القيادة بحذر وتمهل أو استخدام طرق بديلة تزامنا مع بدء الفعاليات تجنبا لوقوع حوادث سير.

رام الله - دنيا الوطن