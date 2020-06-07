عاجل

  • الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل ثلاث حالات تعاف في الخليل

شؤون فلسطينية

أبو بكر يكشف تفاصيل عمل البنك الخاص بالأسرى والمحررين

أبو بكر يكشف تفاصيل عمل البنك الخاص بالأسرى والمحررين
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن السلطة الفلسطينية لديها خطة في حال أعادت إسرائيل الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية، من جديد، الداعي لعدم فتح حسابات للأسرى والمحررين.

والأسبوع الماضي، جمدت وزارة الجيش الإسرائيلي، الأمر العسكري الذي صدر في نيسان/ أبريل الماضي، ويقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وقال أبو بكر لـ"دنيا الوطن": إنه لعدم حرمان الأسرى من حقوقهم، سيكون هناك بنك محلي، يستطيع من خلاله الأسرى والمحررين أن يحصلوا على رواتبهم، ويفتح لهم حسابات، ويستلموا رواتبهم عبر الصراف الآلي، ويُمنح لهم قروض، ويمكن أن يستفيدوا منه لصالح تدشين المشاريع، وهذا البنك حاليًا هو مؤسسة مصرفية، وسيتطور لاحقًا ليصبح بنك أو شبه بنك، لشرائح المجتمع، بما فيهم الأسرى والمحررين.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية السابقة، كان وزير الجيش فيها، نفتالي بينت، وهو رجل عنصري، شرّع قوانين ضد الفلسطينيين بما فيهم الأسرى، وطلب المنسق الفلسطيني، الذي تواصل مع قائد الجيش أن يتم تأجيل الأمر العسكري ضد البنوك التي تفتح حسابات للأسرى لمدة ستة شهور، والقائد الإسرائيلي وافق بالفعل، ولكن بينت رفض التأجيل ولو ساعة.

وبيّن أن هذا الأمر دعا البنوك أن ترفض فتح حسابات للأسرى والمحررين، وترفض كذلك استقبال الرواتب، لأنهم اعتبروا أن رفض بينت تأجيل الأمر العسكري سيتبعه إجراءات ضد البنوك الفلسطينية، متابعًا: "بعد ذلك جاءت حكومة إسرائيلية جديدة، وهم بأنفسهم أجلوا الأمر العسكري 45 يومًا".

وشدد على أن بعد الـ 45 يومًا، في حال عادت وزارة الجيش واستأنفت أمرها العسكري ضد البنوك، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى البنك المحلي الذي يستطيع الأسرى والمحررين أن يستلموا رواتيهم من حلاله، وأن يُجروا كافة معاملاتهم البنكية، دون قيود أو اشتراطات، ولكافة محافظات الوطن.

وعن صفقة تبادل الأسرى، قال أبو بكر: إنها لا تزال مُعلقة، وفق ما قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لأن إسرائيل لا تُريد دفع الثمن، مقابل أسراها، نافيًا أن تكون هيئة الأسرى قد وضعت قوائم وأسماء أسرى ليتم الإفراج عنهم، مبينًا أن الأمر يكون بين حماس وإسرائيل.

أخبار ذات صلة

الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل ثلاث حالات تعاف في الخليل

الصحة: لا إصابات جديدة بـ(كورونا) وتسجيل ثلاث حالات تعاف في الخليل

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل مراسم تشييع القيادي&#34;شلح&#34;

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل مراسم تشييع القيادي"شلح"

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

مسؤول بالشاباك يدعو لاحتلال غزة ويؤكد: السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة

مسؤول بالشاباك يدعو لاحتلال غزة ويؤكد: السنوار حقق لحماس إنجازات غير مسبوقة

هنية: شلح قائدٌ وطنيٌ ظل ثابتًا على خط الجهاد والمقاومة

هنية: شلح قائدٌ وطنيٌ ظل ثابتًا على خط الجهاد والمقاومة

موعد صلاة الغائب ومكان اقامة بيت عزاء رمضان شلح في قطاع غزة

موعد صلاة الغائب ومكان اقامة بيت عزاء رمضان شلح في قطاع غزة

شاهد: شلح يُجيب: من هي حركة الجهاد الإسلامي.. ومن يقتل الجنود المصريين؟

شاهد: شلح يُجيب: من هي حركة الجهاد الإسلامي.. ومن يقتل الجنود المصريين؟

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

المرور: حركة مرورية نشطة بالمساء لوجود بيت عزاء (شلح) بمنطقة (الكتيبة)

المرور: حركة مرورية نشطة بالمساء لوجود بيت عزاء (شلح) بمنطقة (الكتيبة)

شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

مصرع شاب واصابة ثمانية آخرين جراء حادث سير في جنين

مصرع شاب واصابة ثمانية آخرين جراء حادث سير في جنين

الطقس: أجواء حارة و الحرارة أعلى من معدلها السنوي بأربع درجات مئوية

الطقس: أجواء حارة و الحرارة أعلى من معدلها السنوي بأربع درجات مئوية

منوعات

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في &#34;البرنس&#34;

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في "البرنس"

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

عربي

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر