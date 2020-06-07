دولي

فرنسا تحيل قضية اتهام عناصر شرطة بـ(العنصرية) على العدالة

فرنسا تحيل قضية اتهام عناصر شرطة بـ(العنصرية) على العدالة
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير
رام الله - دنيا الوطن
لجأ وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إلى القضاء إثر نشر موقع إخباري الخميس تحقيقا حول صفحة على (فيسبوك) يرجح أن غالبية أعضاءها من رجال الشرطة وتحتوي على رسائل وتعليقات "عنصرية". 

وبحسب (فرانس 24) فتحت نيابة باريس على إثر ذلك، تحقيقاً أولياً للبحث في ملابسات القضية في وقت تشهد فيه فرنسا مظاهرات عدة ضد عنف رجال الشرطة. 

وحسب موقع "ستريت بريس" الإخباري فإن الصفحة تضم ثمانية آلاف مشترك أغلبهم ينتمون إلى الشرطة والدرك الفرنسيين على الأرجح. 

ورغم أن محتوى الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء إلا أنه تمكن من الحصول على محتوى هذه الصفحة، كاشفا "أنها تحتوي على مئات من الرسائل والتعليقات ذات طابع عنصري".

أخبار ذات صلة

روسيا تسجل 8984 إصابة جديدة بـ(كورونا) و134 وفاة

روسيا تسجل 8984 إصابة جديدة بـ(كورونا) و134 وفاة

مساعدة كبيرة لترامب تعتذر عن الترويج لمقطع فيديو عنصري

مساعدة كبيرة لترامب تعتذر عن الترويج لمقطع فيديو عنصري

مقتل 10 أشخاص بالرصاص في هجوم على مركز تأهيل لمدمني المخدرات بالمكسيك

مقتل 10 أشخاص بالرصاص في هجوم على مركز تأهيل لمدمني المخدرات بالمكسيك

شاهد: &#34;حياة السود مهمة&#34;.. المظاهرات المناهضة للعنصرية تعم عدة مدن حول العالم

شاهد: "حياة السود مهمة".. المظاهرات المناهضة للعنصرية تعم عدة مدن حول العالم

الحكومة البرازيلية متهمة بـ(إخفاء) وفيات فيروس (كورونا)

الحكومة البرازيلية متهمة بـ(إخفاء) وفيات فيروس (كورونا)

(كورونا): 17,783 إصابة و297 حالة وفاة في إسرائيل

(كورونا): 17,783 إصابة و297 حالة وفاة في إسرائيل

ترامب عن تظاهرات واشنطن: حشد أصغر بكثير مما كان متوقعاً

ترامب عن تظاهرات واشنطن: حشد أصغر بكثير مما كان متوقعاً

تفاصيل جديدة حول مقتل &#34;جورج فلويد&#34;.. وآخر اسم نطق به

تفاصيل جديدة حول مقتل "جورج فلويد".. وآخر اسم نطق به

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

الاحتلال يُبعد المرابطة الحلواني عن المسجد الأقصى لستة أشهر

وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

وزارة الاقتصاد تقدم أكثر من خمسة آلاف خدمة لامركزية منذ اعلان الطوارئ

حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح

حزب الشعب الفلسطيني ينعى رمضان شلح

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على &#34;شلح&#34;

المرور بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق بظل إقامة صلاة الغائب على "شلح"

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عيسى: الاحتلال ينتهج الاستيطان والتهويد لتحقيق أهدافه ومخططاته

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

المرور: حركة مرورية نشطة بالمساء لوجود بيت عزاء (شلح) بمنطقة (الكتيبة)

المرور: حركة مرورية نشطة بالمساء لوجود بيت عزاء (شلح) بمنطقة (الكتيبة)

شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

منوعات

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في &#34;البرنس&#34;

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في "البرنس"

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

عربي

شاهد: &#34;أجراس الفتنة&#34; تُقرع في لبنان.. ودعوات من الرئيس اللبناني لوأدها

شاهد: "أجراس الفتنة" تُقرع في لبنان.. ودعوات من الرئيس اللبناني لوأدها

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر