فرنسا تحيل قضية اتهام عناصر شرطة بـ(العنصرية) على العدالة





وبحسب (فرانس 24) فتحت نيابة باريس على إثر ذلك، تحقيقاً أولياً للبحث في ملابسات القضية في وقت تشهد فيه فرنسا مظاهرات عدة ضد عنف رجال الشرطة.





وحسب موقع "ستريت بريس" الإخباري فإن الصفحة تضم ثمانية آلاف مشترك أغلبهم ينتمون إلى الشرطة والدرك الفرنسيين على الأرجح.





ورغم أن محتوى الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء إلا أنه تمكن من الحصول على محتوى هذه الصفحة، كاشفا "أنها تحتوي على مئات من الرسائل والتعليقات ذات طابع عنصري".



رام الله - دنيا الوطنلجأ وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير إلى القضاء إثر نشر موقع إخباري الخميس تحقيقا حول صفحة على (فيسبوك) يرجح أن غالبية أعضاءها من رجال الشرطة وتحتوي على رسائل وتعليقات "عنصرية".