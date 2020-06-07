(كورونا): 17,783 إصابة و297 حالة وفاة في إسرائيل





ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ(كورونا) في البلاد ارتفع إلى 17,783، بينهم 29 بحالة خطيرة.





وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 297 حالة في البلاد.





وأشارت الوزارة في بيانها، الى أن 15,064 إسرائيليا من المصابين، تعافوا من (كورونا)، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ(كورونا)، وحالتي وفاة من المصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.