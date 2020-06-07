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عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح

عياش ينعي الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح
الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني القائد الوطني
رام الله - دنيا الوطن
نعى الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني القائد الوطني  الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور رمضان شلح الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء أمس  بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات. 

وأكد عياش في بيان النعي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:  إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة، وخسرت فلسطين والعالم قائدا فذا مثقفا مخلصا لفلسطين وبوصلة للقدس، طاهر القلب، نظيف الكف واللسان، لم يبحث عن منصب ولا سلطة ولا جاه ولا مال، يحمل في قلبه ايمانا لا ينضب، وثباتا كالجبال.

وتقدم عضو المجلس الوطني من الأخوة في قيادة الجهاد الإسلامي وزوجة وأبناء وأسرة وعائلة الشهيد بأحر التعازي والمواساة بوفاة فقيد فلسطين الدكتور شلح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

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