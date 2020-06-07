شؤون فلسطينية

هنية: شلح قائدٌ وطنيٌ ظل ثابتًا على خط الجهاد والمقاومة

هنية: شلح قائدٌ وطنيٌ ظل ثابتًا على خط الجهاد والمقاومة
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الدكتور رمضان شلح ظل متمسكًا ثابتًا على خط الجهاد والمقاومة رغم كل التضحيات والعذابات والاغتيالات، وأضاف: "ظل ثابتًا فوق الجبل وشامخًا عنيدًا شجاعًا، وظل محرضًا لشعبه ومحفزًا لأمته من أجل فلسطين القضية والهوية والمنهج والفكرة".

وأكد هنية خلال كلمة له ينعى فيها الدكتور شلح، أنه " كان وحدويًا يسعى في مساعٍ كثيرة من أجل أن يبقى شعبنا موحدًا في خندق الثوابت والمقاومة، مؤمن بوحدة الشعب، إلى جانب أنه مؤمن بوحدة المقاومة وخاصة بين حركتي حماس والجهاد".

وتوفي مساء أمس السبت، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. رمضان شلح (62 عامًا)، بعد صراع مع مرض عضال.

وقال هنية في كلمته: "تودع فلسطين والأمة في هذا اليوم قائدًا مجاهدًا من قيادات الشعب الفلسطيني، حمل لواء المقاومة وقاد حركة عظيمة من حركات المقاومة والجهاد، وانتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وحياة حافلة بالعطاء والجهاد والمقاومة من أجل فلسطين والقدس والأقصى، ومن أجل عودة شعبنا إلى وطنه وأرضه التي هجر منها".

وأضاف: "الدكتور رمضان شلح الذي ولد من رحم المعاناة ومن رحم المقاومة ورحم الانتفاضات والثورة على أرض فلسطين وخارجها، وظل يحمل الراية ويرفع اللواء، بعد أن تحمل المسؤولية والأمانة بعد أخيه الدكتور فتحي الشقاقي"، معتبرًا أنه شكّل إضافة نوعية إلى قامات هذا الشعب وإلى قيادات الأمة ورسخ قيمًا عظيمة في مسيرة العطاء والبذل والتضحية.

وتحدث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس عن صفات القائد شلح، مشيرًا أنه تميّز بثباته وتمسكه بخط الجهاد والمقاومة، إضافة إلى أنه دائم السعي لوحدة الشعب ووحدة فصائل المقاومة خصوصًا بين حركتي حماس والجهاد.

وتابع هنية: "اليوم ونحن ننعى إلى الشعب وأمتنا الذي سيظل محفورًا في ذاكرة الأجيال، نتقدم بالتعازي من قيادة حركة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم الأخ الحبيب زياد النخالة وكل كوادر الحركة ومؤيديها في فلسطين وخارجها، وأتقدم بالتعزية إلى أسرة شلح الكرام".

وختم حديثه: "أقول لإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، إن حركة حماس بكل روافدها وامتداداتها ستظل عمقًا استراتيجيًا لكم ولكل فصائل المقاومة، وسنمضي معًا لنحقق ما مات عليه الشهيد أبو عبد الله".

ونعت حركة "حماس" في بيان لها الدكتور شلح، وقالت: "لقد كان فقيد فلسطين الكبير قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، وقدّم نموذجًا في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين".

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