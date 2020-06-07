شاهد..لبنان: إصابات بتجدد الاحتجاجات بشوارع بيروت وسط دعوات لنزع سلاح (حزب الله)









رام الله - دنيا الوطناصيب 49 محتجا بشوارع بيروت بينهم عنصر أمن احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية ودعوة لانتخابات مبكرة.وبحسب ما نقلته (اي 24)، أفضت المظاهرات اللبنانية التي اندلعت في بدايتها بمطالب اجتماعية نتيجة تدهور للأوضاع الاقتصادية التي تخيم على البلاد، والدعوة لنزع سلاح حزب الله، وللمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.وتجمع متظاهرون لبنانيون، السبت، وسط العاصمة بيروت، للاحتجاج ضد حزب الله ومحاولته بسط النفوذ على الدولة اللبنانية وفساد الطبقة الحاكمة، بحسب محتجين.وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون وفشل حكومة حسان دياب في إيجاد حلول لها وتنفيذ وعودها بعد حوالي 4 أشهر من تأليفها.