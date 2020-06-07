حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار













مضيفا "تتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدة هذا المجلس عاما ونصف يجوز أن تمدد 6 أشهر .. ولا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد".

رام الله - دنيا الوطنأعلن المشير خليفة حفتر دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب محادثات جمعتهما مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح في القاهرة، وتتضمن وقفا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 06:00 صباح الاثنين.وصرح حفتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي نقلته (أي 24): "إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان".وأعلن السيسي في المؤتمر "توافق القادة الليبيين على إطلاق (إعلان القاهرة) متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل أزمة ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرا في برلين".وتابع الرئيس المصري أن المبادرة "تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة صباح 8 يونيو(حزيران) 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية".من جهته قال المستشار عقيلة صالح إن المبادرة "تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا".