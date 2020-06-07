طائرات مسيرة تضرب مواقع إيرانية في سوريا وتقتل 12 شخص





ويذكر أنه منذ ثلاثة أيام وصلت تعزيزات من نفس المليشيات إلى المنطقة.



وأشار المرصد ، أن حوالي 30 مركبة تحمل معدات عسكرية ولوجستية، بما في ذلك مقاتلين، وصلت إلى القاعدة في مدينة الميادين، شرق دير الزور، في 3 يونيو / حزيران الجاري.



ومن جهتها أفادت وكالة أنباء "صنعاء" الرسمية، الخميس المنصرم، أن "تسعة مقاتلين على الأقل موالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قتلوا في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في غرب سوريا".





رام الله - دنيا الوطنأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات مسيرة مجهولة الهوية هاجمت، ليلة السبت، أهدافًا للجماعات الموالية لإيران في قاعدة في الضاحية الشرقية لدير الزور في سوريا أسفر عن مقتل 12 شخصا.وبحسب التقرير، قتل 12 شخصاً عراقياً وأفغانياً في سوريا ودُمرت المركبات والذخيرة.