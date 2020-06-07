عربي

طائرات مسيرة تضرب مواقع إيرانية في سوريا وتقتل 12 شخص

طائرات مسيرة تضرب مواقع إيرانية في سوريا وتقتل 12 شخص
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات مسيرة مجهولة الهوية هاجمت، ليلة السبت، أهدافًا للجماعات الموالية لإيران في قاعدة في الضاحية الشرقية لدير الزور في سوريا أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وبحسب التقرير، قتل 12 شخصاً عراقياً وأفغانياً في سوريا ودُمرت المركبات والذخيرة. 

ويذكر أنه منذ ثلاثة أيام وصلت تعزيزات من نفس المليشيات إلى المنطقة.

وأشار المرصد ، أن حوالي 30 مركبة تحمل معدات عسكرية ولوجستية، بما في ذلك مقاتلين، وصلت إلى القاعدة في مدينة الميادين، شرق دير الزور، في 3 يونيو / حزيران الجاري.

ومن جهتها أفادت وكالة أنباء "صنعاء" الرسمية، الخميس المنصرم، أن "تسعة مقاتلين على الأقل موالين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد قتلوا في غارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في غرب سوريا".

أخبار ذات صلة

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

شاهد..لبنان: إصابات بتجدد الاحتجاجات بشوارع بيروت وسط دعوات لنزع سلاح (حزب الله)

شاهد..لبنان: إصابات بتجدد الاحتجاجات بشوارع بيروت وسط دعوات لنزع سلاح (حزب الله)

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

626 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

626 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد

حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

"المقاومة الشعبية": بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

من هو رمضان عبد الله شلح؟

من هو رمضان عبد الله شلح؟

(يونسكو) تتبنى مبادرة &#34;التعليم العالي&#34; لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

(يونسكو) تتبنى مبادرة "التعليم العالي" لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

منوعات

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تثير ضجة بما فعلته على الهواء مباشرة

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في &#34;البرنس&#34;

أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بكواليس لحظة إعدامه في "البرنس"

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

ما حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس (كورونا)؟

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

سما المصري تستعين بغادة عبدالرازق ورانيا يوسف للدفاع عن نفسها بتهمة التحريض على الفجور

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

عربي

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

حزب الله ينعى شلح.. فقدنا قامة شامخة من قمم المقاومة في العصر الحديث

شاهد..لبنان: إصابات بتجدد الاحتجاجات بشوارع بيروت وسط دعوات لنزع سلاح (حزب الله)

شاهد..لبنان: إصابات بتجدد الاحتجاجات بشوارع بيروت وسط دعوات لنزع سلاح (حزب الله)

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

حفتر يقبل مبادرة من السيسي لحل الصراع ويوافق على وقف إطلاق النار

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر