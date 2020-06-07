شاهد: شلح يُجيب: من هي حركة الجهاد الإسلامي.. ومن يقتل الجنود المصريين؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس السبت، وفاة أمينها العام السابق رمضان عبد الله شلح عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.مواقع التواصل الإجتماعي أعادت نشر فيديو للأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، في لقاء سابق يُجيب خلاله عن سؤال، من هي حركة الجهاد الإسلامي؟