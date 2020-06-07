المرور: حركة مرورية نشطة بالمساء لوجود بيت عزاء (شلح) بمنطقة (الكتيبة)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت حركة المرور بقطاع غزة، اليوم الأحد، بوجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، تشهد الحركة نشاطا مروريا في ساعات المساء لوجود فعالية وطنية في مدينة غزة "بيت عزاء القائد الوطني رمضان شلح في ساحة الكتيبة".



سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وكشفت المرور عن وجود حركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



ونوهت لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.



وختمت: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.