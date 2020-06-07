شاهد: أبو مرزوق ينعي شلح: كان صادق القلب نقي السريرة واضح الهدف

رام الله - دنيا الوطننعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مساء السبت، الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي، رمضان عبدالله شلح بعد مرض عضال ألم به.وقال أبو مرزوق في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي: "نعزي انفسنا ونعزي شعبنا ونعزي أمتنا ونعزي حركة الجهاد الاسلامي خاصة وذويه زوجته وأولاده وعائلته الكريمة ورحم الله أبو عبدالله كان نعم الاخ والصديق ونعم القائد الوطني".وأضاف: "كان القائد الوطني الكبير خطيبا مفوها ومثقفا وكان صادق القلب ونقي السريرة والطريق الصحيح الذي وضع هذه الحركة الغراء عليه بعد استشهاد المؤسس د. فتحي الشقاقي".وأشار أبو مرزوق إلى أنه مر على حركة الجهاد الإسلامي أوضاع صعبة وظروف قاسية، لكن أبو عبدالله حمل الامانة وقدم نموذجا لحركة مقاومة نقية السريرة واضحة الهدف في تجاه تحرير فلسطين.