الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

الامين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام أحمد سعدات، القائد الوطني الكبير رمضان عبدالله شلّح، مشيرة أن برحيله يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قامات حركته الوطنية، التي تمسكت بالنضال والمقاومة والوحدة سبيلاً لتحرير فلسطين.



وقالت الشعبية في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "رحيل القائد شلّح في هذه الظروف الصعبة التي تتكثف فيها مخططات تصفية القضية الوطنية، يضع على كاهل الحركة الوطنية الفلسطينية مسؤولية مُضاعفه في الحفاظ على كامل حقوقنا، وفي التصدي الموّحد لهذه المخططات".



وأضافت أنها "تشعر بحجم الخسارة الوطنية برحيل الأخ رمضان شلح، وتتوجه للأخ زياد النخاله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والأخوة في قيادة الحركة وأعضائها بخالص تعازيها، وبثقتها على أنهم سيحملون الأمانة، ويواصلون مسيرة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا كاملة في فلسطين.