دولي

تفاصيل جديدة حول مقتل "جورج فلويد".. وآخر اسم نطق به

تفاصيل جديدة حول مقتل "جورج فلويد".. وآخر اسم نطق به
لحظة مقتل جورج فلويد
رام الله - دنيا الوطن
كشف صاحب المتجر الذي قتل بجانبه المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد الشرطة، تفاصيل جديدة لما حدث مع الشاب الأمريكي حتى لحظة وفاته. 

وقال صاحب المتجر، فلسطيني الأصل، والذي يدعى محمود أبو ميالة، في حديث لصحيفة "النهار،"إن جورج فلويد، دخل إلى المتجر "cupfoods"، مع صديقه، حيث حاول استخدام ورقة عشرين دولارا أمريكيا، وصفها الموظف بأنها مزورة. 

وأضاف أبو ميالة أن الموظف أبلغ الشرطة، والتي قدمت إلى المكان سريعا، حيث أخذت جورج فلويد خارج المتجر، أين قام أحد أفراد الشرطة بوضع ركبته فوق عنق جورج مدة ثمانية دقائق انتهت بوفاته في عين المكان.

وأوضح أبو ميالة أن فلويد، كان زبونا عاديا، ويقتني من متجره حاجياته مرتين أسبوعيا، مضيفا: "لم نشتك يوما من تصرفاته، كما أننا تسلمنا في العديد من المرات نقودا مزورة، إلا أننا لم نبلغ الشرطة يوما، والموظف تصرف تلقائيا". 

وعن آخر لحظات جورج فلويد، قال أبو ميالة، إنه كان يحاول أن يشرح للشرطي ما حدث معه، مشيرا إلى أن آخر كلمة نطق بها هي اسم أمه. 

كما أكد شاهد العيان أن فلويد توفي في عين المكان، وهو عكس ما جاء في الروايات الأخرى، التي تحدثت عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

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