أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الأحد، كما يأتي:
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل: 3.46
سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيكل: 4.87
سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيكل: 3.92
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.22
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الأحد، كما يأتي:
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل: 3.46
سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيكل: 4.87
سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيكل: 3.92
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.22
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