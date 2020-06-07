



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الأحد، كما يأتي:سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيكل: 3.46سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيكل: 4.87سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيكل: 3.92سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.22