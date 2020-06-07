شؤون فلسطينية

مصرع شاب واصابة ثمانية آخرين جراء حادث سير في جنين

مصرع شاب واصابة ثمانية آخرين جراء حادث سير في جنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شاب يبلغ من العمر 37 عاما مصرعه، الليلة الماضية، وأصيب ثمانية آخرين بجروح، جراء حادث سير تصادم مركبتين في جنين.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات عبر الموقع الرسمي للشرطة، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من بلدة صانور جنوب جنين، ووصول عدد من الاصابات وصفت احداها بالخطيرة، وأعلن الاطباء عن وفاته لاحقا .

وعلى الفور، تحرك خبراء الحوادث إلى المكان، وفتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث  .

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السير والسرعة المحددة، وأولويات الطريق، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة

الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

الشعبية: برحيل رمضان شلح يفقد الشعب الفلسطيني أحد فرسانه وقامة من قاماته

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الطقس: أجواء حارة و الحرارة أعلى من معدلها السنوي بأربع درجات مئوية

الطقس: أجواء حارة و الحرارة أعلى من معدلها السنوي بأربع درجات مئوية

حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد

حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

"المقاومة الشعبية": بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة

الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

"المقاومة الشعبية": بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

(يونسكو) تتبنى مبادرة &#34;التعليم العالي&#34; لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

(يونسكو) تتبنى مبادرة "التعليم العالي" لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

إصابة 11 مواطناً جراء حادث سير جنوب جنين

إصابة 11 مواطناً جراء حادث سير جنوب جنين

&#34;الزراعة&#34; بغزة تتلف كمية من أسماك &#34;الأرنب&#34; وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار

"الزراعة" بغزة تتلف كمية من أسماك "الأرنب" وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

منوعات

سما المصرى تظهر بالنقاب بالمحكمة.. هكذا دافعت عن الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

سما المصرى تظهر بالنقاب بالمحكمة.. هكذا دافعت عن الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

بعد رجاء الجداوي.. ممثل مصري شاب يعلن إصابته بـ(كورونا)

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

هل ياسمين صبري حامل؟

هل ياسمين صبري حامل؟

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

عربي

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد