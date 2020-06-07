مصرع شاب واصابة ثمانية آخرين جراء حادث سير في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب يبلغ من العمر 37 عاما مصرعه، الليلة الماضية، وأصيب ثمانية آخرين بجروح، جراء حادث سير تصادم مركبتين في جنين.



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات عبر الموقع الرسمي للشرطة، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من بلدة صانور جنوب جنين، ووصول عدد من الاصابات وصفت احداها بالخطيرة، وأعلن الاطباء عن وفاته لاحقا .



وعلى الفور، تحرك خبراء الحوادث إلى المكان، وفتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث .



وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السير والسرعة المحددة، وأولويات الطريق، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.