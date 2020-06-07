حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد





وقالت (حماس) في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شلح فقيد فلسطين الكبير كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات الاحتلال.





وأضافت: "قدّم القائد رمضان شلح نموذجًا في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين".









بسم الله الرحمن الرحيم



{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة جمعاء



القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح" أبو عبد الله"



الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين



الذي وافته المنية مساء اليوم السبت 14 شوال 1441هجرية، الموافق 6 يونيو 2020م، بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته.



لقد كان فقيد فلسطين الكبير قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني.



قدّم القائد رمضان شلح نموذجًا في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين.



نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان:

رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الأحد، بياناً نعي فيه "القائد الوطني المجاهد الكبير رمضان عبد الله شلح".