حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد

حماس: شلح كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني وفارسًا من فرسان الجهاد
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الأحد، بياناً نعي فيه "القائد الوطني المجاهد الكبير رمضان عبد الله شلح".
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الأحد، بياناً نعي فيه "القائد الوطني المجاهد الكبير رمضان عبد الله شلح".
وقالت (حماس) في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شلح فقيد فلسطين الكبير كان قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات الاحتلال.
وأضافت: "قدّم القائد رمضان شلح نموذجًا في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين".
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة جمعاء
القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح" أبو عبد الله"
الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الذي وافته المنية مساء اليوم السبت 14 شوال 1441هجرية، الموافق 6 يونيو 2020م، بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته.
لقد كان فقيد فلسطين الكبير قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني.
قدّم القائد رمضان شلح نموذجًا في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين.
نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.
{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة جمعاء
القائد الوطني الكبير الدكتور/ رمضان عبد الله شلح" أبو عبد الله"
الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
الذي وافته المنية مساء اليوم السبت 14 شوال 1441هجرية، الموافق 6 يونيو 2020م، بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته ولأمّته.
لقد كان فقيد فلسطين الكبير قائدًا من قادة شعبنا الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة، ابن مدينة غزة المجاهدة، المبعد عنها بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني.
قدّم القائد رمضان شلح نموذجًا في الصبر وصلابة الموقف وقول الحق، وأسطورة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين.
نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.
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