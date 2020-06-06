"المقاومة الشعبية": بوفاة شلح فقدنا قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً

وأكدت حركة المقاومة الشعبية، "إننا فقدنا اليوم قائداً إسلامياً ووطنياً فلسطينياً بارزاً، ضحى وجاهد وقاتل من اجل دينه ووطنه، ومن اجل اعلاء راية التوحيد عالية خفاقة فوق ربوع الوطن".



وقالت في بيان التعزية الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "نجدد العهد والوفاء لروح الدكتور ابو عبد الله ولكافة شهداء شعبنا الفلسطيني للبقاء على درب الجهاد والمقاومة".



رام الله - دنيا الوطنتقدمت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بكافة دوائرها وعلى رأسهم الأمين العام الشيخ أبو قاسم دغمش، وقيادة كتائب الناصر صلاح الدين، بالتعازي الحارة لقيادة وجماهير الشعب الفلسطيني عامة وقيادة حركة الجهاد الاسلامي وعائلة شلح خاصة بوفاة القائد الوطني الفلسطيني المجاهد د. رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامى في فلسطين الذي وافته المنيه مساء اليوم السبت 06-06-2020م .