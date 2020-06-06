مصرع شاب وإصابة ثمانية آخرين بحادث سير في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (37 عاماً)، مصرعه وأصيب ثمانية آخرون، جراء حادث سير تصادم مركبتين في جنين.



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد تلقي غرفة العمليات في شرطة المحافظة بلاغا حول وقوع حادث سير تصادم بين مركبتين بالقرب من بلدة صانور جنوبي جنين، ووصول عدد من الإصابات وصفت إحداها بالخطيرة، أعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.



وقال: على الفور تحرك خبراء الحوادث إلى المكان وفتحوا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد السير والسرعة المحددة وأولويات الطريق حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.