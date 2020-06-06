شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة

الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة
الرئيس عباس ورمضان شلح
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وقال الرئيس عباس وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، د. رمضان شلح، بعد رحلة كبيرة ومميزة من الكفاح الوطني.

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