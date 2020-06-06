وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

جامعة الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، أنه يتابع أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى الحكومية بغزة.



وقال أبو مويس في بيان له، مساء اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه يدرس أسباب وتداعيات الأزمة من كافة جوانبها الأكاديمية والقانونية والإنسانية، معرباً عن أمله بأن يتم التوصل بأسرع وقت ممكن الى ما يخدم استمرار المسيرة التعلمية ولا سيما في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها شعبنا وقضيته.



وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي في مختلف أرجاء الوطن هي صروحاً علمية ووطنية يفتخر بأدائها، وأن لهذه المؤسسات حريتها الأكاديمية والبحثية في حدود القانون واحتياجات المجتمع.



وأشاد وزير"التعليم العالي بما أنجزته مؤسسات التعليم العالي من نجاحات في ظل جائحة (كورونا) من خلال إنهاء كافة متطلبات الفصل الدراسي الثاني ومواصلتها السير قدما نحو إنهاء الفصل الصيفي.