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شؤون فلسطينية

من هو رمضان عبد الله شلح؟

من هو رمضان عبد الله شلح؟
عبد الله شلح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، د. رمضان شلح، بعد رحلة كبيرة ومميزة من الكفاح الوطني.

وفيما يلي السيرة الذاتية للأمين العام السابق لحركة الجهاد:

ولد الدكتور رمضان في حي الشجاعية بقطاع غزة في الأول من كانون الثاني/يناير من عام 1958، لأسرة محافظة تضم 11 ولدًا.

نشأ في القطاع ودرس جميع المراحل التعليمية حتى حصل على شهادة الثانوية، ثم سافر إلى مصر لدراسة الاقتصاد في جامعة الزقازيق وحصل على شهادة بكالوريوس في علم (الاقتصاد) في سنة 1981.

بعد ذلك عاد إلى غزة وعمل أستاذاً للاقتصاد في الجامعة الإسلامية.

واجتهد شلح بعد أن عاد إلى غزة، بالدعوة واشتهر بخطبه الجهادية التي أثارت غضب إسرائيل، ففرض عليه الإقامة الجبرية ومنعه من العمل في الجامعة.

في عام 1986 غادر فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة "درم" عام 1990، وواصل نشاطه الديني هناك لفترة ثم سافر إلى الكويت وتزوج.

وعاد بعدها إلى بريطانيا، قبل أن ينتقل من هناك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بين 1993 و1995.

ويتقن شلح اللغتين الإنجليزية والعبرية، وهو أب لأربعة أبناء بنتان وولدان.

حياته السياسية:

أثناء الدارسة في جامعة الزقازيق المصرية تعرف شلح على الدكتور فتحي الشقاقي، بالرغم من أنهما لاينتميان إلى نفس التخصص فقد كان الشقاقي يدرس الطب في السنة الثانية.

وفي عام 1978 اقترح شلح على صديقه الشقاقي بتشكيل تنظيم، فأخبره الشقاقي بأنه يترأس مجموعة صغيرة باسم الطلائع الإسلامية، فيما انضم رمضان لهذا التنظيم. وتوسع بعد ذلك بانضمام العشرات من الطلبة الفلسطينين في الجامعات المصرية، لتشكل بداية لحركة الجهاد الإسلامي. 

وعاد شلح بعدها إلى غزة واشتغل بالدعوة والتدريس، ثم سافر إلى بريطانيا للحصول عل شهادة الدكتوراه والولايات المتحدة الأمريكية للعمل فترة من الوقت. 

وفي سنة 1995 جاء إلى سوريا راغبا في العودة إلى فلسطين، وبانتظار الانتهاء من أوراقه الخاصة بالعودة، التقى بالدكتور الشقاقي وعملا معا لمدة ستة أشهر لوضع الخطط لتطوير العمل الجهادي، وفي ذلك العام اغتال جهاز (موساد) الدكتور الشقاقي.

واجتمع الحزب في عام 1995، ليقرر انتخاب شلح أميناً للحزب.

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