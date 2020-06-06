استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر





كما أفادت وزارة الصحة والسكان في البلاد، بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 1198 حالة.



وأعلنت الوزارة عن خروج 380 من المصابين بفيروس (كورونا) من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.



رام الله - دنيا الوطنسجلت مصر اليوم السبت، 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.