عاجل

  • الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة

  • الرئيس محمود عباس ينعى الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح

شؤون فلسطينية

وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح

وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح
رمضان شلح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، د. رمضان شلح، بعد رحلة كبيرة ومميزة من الكفاح الوطني.

ونعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شلح.

كما أصدرت الحركة بياناً عبر موقعها الرسمي، نعت فيه شلح وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية *فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم

بيان نعي القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان شلح 
بمزيد من الحزن والأسى ،تنعي حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأخ القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق ، الذي وافته المنية مساء اليوم  السبت بعد مرض عضال.

وإننا إذ ننعي للشعب الفلسطيني وفاة هذا القائد الكبير الذي نذكر تاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد،  ومواقفه الوطنية الشجاعة وقيادته لحركة الجهاد الاسلامي بكل فخر واعتزاز لأكثر من عشرين عاماً ،كان فيها فارس الكلمة وفارس الموقف ورجل المقاومة، إنه يوم حزين وثقيل على القلب إذ نودع رجلاً كبيراً وقائداً مميزا حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية،  لم يتردد يوماً  وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وعهد فلسطين والقدس وعهد الاسلام، وعهد العروبة.

سلاماً لروحك أبا عبد الله وإننا على العهد سنكمل المسيرة إن شاء الله حتى النصر وحتى فلسطين حرة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة

الرئيس عباس: بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

وزير التعليم العالي يعلق على أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى

من هو رمضان عبد الله شلح؟

من هو رمضان عبد الله شلح؟

(يونسكو) تتبنى مبادرة &#34;التعليم العالي&#34; لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

(يونسكو) تتبنى مبادرة "التعليم العالي" لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

الرئيس عباس يؤكد أهمية التماسك ورص الصفوف بهذه المرحلة التاريخية

الرئيس عباس يؤكد أهمية التماسك ورص الصفوف بهذه المرحلة التاريخية

إصابة 11 مواطناً جراء حادث سير جنوب جنين

إصابة 11 مواطناً جراء حادث سير جنوب جنين

&#34;الزراعة&#34; بغزة تتلف كمية من أسماك &#34;الأرنب&#34; وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار

"الزراعة" بغزة تتلف كمية من أسماك "الأرنب" وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

(يونسكو) تتبنى مبادرة &#34;التعليم العالي&#34; لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

(يونسكو) تتبنى مبادرة "التعليم العالي" لرفد القطاع الصحي بمتطوعين لمواجهة (كورونا)

إصابة 11 مواطناً جراء حادث سير جنوب جنين

إصابة 11 مواطناً جراء حادث سير جنوب جنين

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

نقابة عمال النقل توجه عدة مطالب للوزير سالم

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

الأهالي تصدوا لهم.. مستوطنون يهاجمون بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس

&#34;الاتصالات&#34; تصدر توضيحاً &#34;مهماً&#34; بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

"الاتصالات" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن مؤتمر تطبيعي إليكتروني للسفارة الأمريكية بالقدس

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

إصابة خمسة مواطنين إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بمخطط الضم بكفر قدوم

المطران حنا: لن يقبل الفلسطينيون بالمال السياسي مقابل التنازل عن حقوقهم

المطران حنا: لن يقبل الفلسطينيون بالمال السياسي مقابل التنازل عن حقوقهم

منوعات

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

صدمة برحيل المذيع الشاب السعودي علي حكمي.. هذا آخر ماقاله

&#34;وحشة جدا&#34;.. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

"وحشة جدا".. قصة النجمة العالمية التي رفض عمر الشريف العمل معها

هل ياسمين صبري حامل؟

هل ياسمين صبري حامل؟

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

عائلة طيور الجنة يرزقون بمولود جديد… وفيديو للحظات ما قبل وبعد الولادة

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

نوال الزغبي تعلق على قضية هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ماقاله لها

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

لأول مرة في حياتها الفنية.. ماجدة الرومي تتصدر غلاف مجلة

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

نقيب المهن التمثيلية يكشف سبب تدهور حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

لينا أحمد الفيشاوى تنشر صور أخيها غير الشقيق لأول مرة

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

وفاة مفاجئة لملحن مصري شهير بذبحة صدرية

عربي

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بعدد وفيات ومصابي (كورونا) في مصر

شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

شاهد: مئات المتظاهرين في بيروت يطالبون حكومة دياب بالاستقالة

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد

العراق يسجل أكبر عدد من وفيات (كورونا) اليومية منذ تفشى الفيروس بالبلاد