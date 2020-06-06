وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح

ونعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شلح.

كما أصدرت الحركة بياناً عبر موقعها الرسمي، نعت فيه شلح وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية *فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم





بيان نعي القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان شلح

بمزيد من الحزن والأسى ،تنعي حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأخ القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق ، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت بعد مرض عضال.





وإننا إذ ننعي للشعب الفلسطيني وفاة هذا القائد الكبير الذي نذكر تاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الوطنية الشجاعة وقيادته لحركة الجهاد الاسلامي بكل فخر واعتزاز لأكثر من عشرين عاماً ،كان فيها فارس الكلمة وفارس الموقف ورجل المقاومة، إنه يوم حزين وثقيل على القلب إذ نودع رجلاً كبيراً وقائداً مميزا حمل الأمانة على أفضل ما يكون وحافظ على راية الجهاد عالية، لم يتردد يوماً وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وعهد فلسطين والقدس وعهد الاسلام، وعهد العروبة.



