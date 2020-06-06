الرئيس عباس يؤكد أهمية التماسك ورص الصفوف بهذه المرحلة التاريخية

أكد الرئيس محمود عباس اليوم السبت، أهمية التماسك ورص الصفوف ونبذ الخلافات بهذه المرحلة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عباس مع المواطن جمال خضر عودة، معزيا بوفاة نجليه وشقيقه الذين قتلوا قبل عدة أيام في بلدة حوارة جنوب نابلس.



ووصف الرئيس عباس ما جرى في حوارة "بالفاجعة"، مؤكدا أهمية التماسك ورص الصفوف ونبذ الخلافات، خاصة في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها أبناء شعبنا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وقال: في هذه المرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى الوحدة والتلاحم لمواجهة التحديات الكبيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية.





رام الله - دنيا الوطن