شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء خمس حالات من الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا)، وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص يعمل سائقا على خط سوريا الأردن.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 وتوفيت 6 حالات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وكانت وزارة الصحة سجلت أول إصابة بفيروس (كورونا) في سورية في 22 من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.