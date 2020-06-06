إيطاليا: 72 حالة وفاة إضافية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم السبت، 72 حالة وفاة إضافية بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق وكالة الحماية المدنية في البلاد، فقد بلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس يوم 21 شباط/فبراير إلى 33846 حالة، وهو رابع أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.



كما سجلت إيطاليا، 270 حالة إصابة بالمرض، انخفاضا من 518 في يوم الجمعة.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه إيطاليا اليوم السبت، على لسان وزير الخارجية، لويجي دي مايو عن أملها في أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فتح حدودها أمام مواطنيها بدءاً من 15 حزيران/يونيو الجاري.



وفتحت إيطاليا، حدودها أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الثالث من حزيران/يونيو، إلا أن معظم الدول الأوروبية بصورة عامة لا تزال تغلق أبوابها أمام الإيطاليين.



وقال دي مايو في مؤتمر صحفي خلال زيارة لجارة بلاده سلوفينيا: "يمثل الخامس عشر من يونيو تاريخا مهما للكثير من مواطنينا"، كما نقلت وكالة (رويترز).