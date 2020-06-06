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626 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

626 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، 626 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، إلى 38268 حالة، بينها 16932 حالة نشطة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

كما تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية، حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات بالمرض إلى 275 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 21061، بعد تسجيل 724 حالة جديدة.

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