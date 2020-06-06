"الزراعة" بغزة تتلف كمية من أسماك "الأرنب" وتجدد تحذيرها للصيادين والتجار





وتأتي هذه الخطوة وفق ما ذكرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك)، تطبيقاً لمسؤولياتها في التفتيش والضبط للمخالفين في مهنة الصيد.



وجددت "الزراعة" تحذيرها بشدة، للصيادين والتجار والمواطنين من أكل أو الصيد و المتاجرة بـسمكة "الأرنب".





يشار أن صيد وتداول سمكة "الأرنب" السامة ممنوع وفق القانون وبقرارات وزارية وإدارية، ومن يثبت أنه يصطاد أو يتداول بهذا النوع من الأسماك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم، 12 كيلو من أسماك "الأرنب" السامة، وتم التحفظ عليها حسب القانون.