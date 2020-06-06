بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي



وتابع: "كل التحية للطواقم الطبية والتمريضية وكل العاملين بالقطاع الصحي، هم جنود الصف الأول في معركتنا ضد الجائحة وفي كل جهودنا لتوفير خدمات طبية لائقة لأبناء شعبنا".

وقال اشتية عبر صفحته على (فيسبوك): "في زيارة قبل قليل لمجمع فلسطين الطبي، اطلعت على عمل مختلف الأقسام وأولها قسم الأطفال، واطمأنيت على صحة المرضى وتمنيت السلامة لمحافظ سلفيت عبد الله كميل الذي يرقد في المستشفى".