بالصور: اشتية يتفقد العمل بمجمع فلسطين الطبي
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم السبت، العمل في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، مشيراً إلى أنه اطمأن على صحة محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل الذي يرقد في المجمع.
تفقد رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم السبت، العمل في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، مشيراً إلى أنه اطمأن على صحة محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل الذي يرقد في المجمع.
وقال اشتية عبر صفحته على (فيسبوك): "في زيارة قبل قليل لمجمع فلسطين الطبي، اطلعت على عمل مختلف الأقسام وأولها قسم الأطفال، واطمأنيت على صحة المرضى وتمنيت السلامة لمحافظ سلفيت عبد الله كميل الذي يرقد في المستشفى".
وتابع: "كل التحية للطواقم الطبية والتمريضية وكل العاملين بالقطاع الصحي، هم جنود الصف الأول في معركتنا ضد الجائحة وفي كل جهودنا لتوفير خدمات طبية لائقة لأبناء شعبنا".
وتابع: "كل التحية للطواقم الطبية والتمريضية وكل العاملين بالقطاع الصحي، هم جنود الصف الأول في معركتنا ضد الجائحة وفي كل جهودنا لتوفير خدمات طبية لائقة لأبناء شعبنا".
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